«Ноги, как у индийского крестьянина!» Тренер «Динамо» раскритиковал современных хоккеистов

Хоккей и играющие в него спортсмены очень поменялись за последние десятилетия. Многие не могут справиться с элементарными задачами. Так считает главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов.

«Не могу себе представить, чтобы еще лет 10 назад кто-то из хоккеистов, получив задание, сказал мне, что не может с ним справиться. У меня не укладывается это в голове, хотя с каждым годом сталкиваешься с подобным все чаще. Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них, как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей», — заявил Крикунов в интервью РИА «Новости».

Тренер рассказал, что раньше спортсмены не могли найти себе одежду по размеру — нынешние хоккеисты на их фоне выглядят менее спортивными. «Иногда прямо так и говорю: «Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!» — поделился с изданием тренер.

23 апреля Владимиру Крикунову исполнилось 70 лет.

Накануне он заявил, что его коллега-хоккеист Александр Мальцев находится в тяжелом состоянии, врачи ввели его в искусственную кому.