Спорт 03 апреля 2024, 17:11 Тренер «Динамо» Личка выразил надежду на выигрыш подопечных в РПЛ в нынешнем сезоне

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в беседе с изданием «Чемпионат» выразил надежду, что его подопечные смогут побороться за первое место в РПЛ в нынешнем сезоне.

Он отметил, что лидеры гонки в минувшие выходные дали клубу второй шанс, растеряв свои очки.

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«Если бы „Зенит“ выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки», — процитировал kp.ru Личку.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея 38 очков.