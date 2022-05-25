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    25 мая 2022, 16:16

    Тренер Денис Помазной рассказал, чем полезны занятия на свежем воздухе

    Полина Гребенщикова

    Занятия спортом на улице могут быть полезнее, чем в спортзале, потому что погода и свежий воздух закаляют характер и здоровье. О том, как можно тренироваться на улице, для сайта РИАМО рассказал руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной.

    Тренер Денис Помазной рассказал, чем полезны занятия на свежем воздухе

    «Занятия на улице полезнее, чем в спортзале. Для начала человек занимается на свежем воздухе — это полезнее. Если мы берем конкретные уличные виды спорта — погода закаляет характер человека. А в плохую погоду закаляется здоровье, повышается иммунитет», — рассказал Помазной.

    Занятия на улице отлично подойдут тем, кто только начинает заниматься спортом. Можно заниматься на турниках, практиковать бег или спортивную ходьбу.

    «Чтобы как можно дольше и больше заниматься спортом, человек не должен ставить перед собой цель, а должен научиться получать удовольствие от занятий. Когда человек ставит перед собой конкретную цель, например, выиграть что-то, накачать мышцы, похудеть, — ему, мне кажется, это быстро надоедает», — отметил тренер.