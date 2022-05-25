Тренер Денис Помазной рассказал, чем полезны занятия на свежем воздухе

Занятия спортом на улице могут быть полезнее, чем в спортзале, потому что погода и свежий воздух закаляют характер и здоровье. О том, как можно тренироваться на улице, для сайта РИАМО рассказал руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной.

«Занятия на улице полезнее, чем в спортзале. Для начала человек занимается на свежем воздухе — это полезнее. Если мы берем конкретные уличные виды спорта — погода закаляет характер человека. А в плохую погоду закаляется здоровье, повышается иммунитет», — рассказал Помазной.

Занятия на улице отлично подойдут тем, кто только начинает заниматься спортом. Можно заниматься на турниках, практиковать бег или спортивную ходьбу.

«Чтобы как можно дольше и больше заниматься спортом, человек не должен ставить перед собой цель, а должен научиться получать удовольствие от занятий. Когда человек ставит перед собой конкретную цель, например, выиграть что-то, накачать мышцы, похудеть, — ему, мне кажется, это быстро надоедает», — отметил тренер.