Тренер Денис Помазной посоветовал не заниматься спортом в жару

Заниматься спортом и физическими нагрузками в сильную жару неполезно, тренировки лучше планировать на раннее утро. Такой совет в интервью для сайта РИАМО дал спортивный тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной.

«Насчет температурного режима: я не доктор, но как тренер дам совет — лучше воздержаться от занятий в жару, выбрать другое время. Это, например, раннее утро, когда солнце либо начинает вставать, либо поздно вечером, когда солнце начинает садиться», — сказал Помазной.

В занятиях в такое время есть плюсы — если это, например, бег или тренировка на улице, можно насладиться утренней тишиной и природой. Занятия же в жаркую погоду могут привести к перегреву и тепловому удару.

«Поэтому моя настоятельная рекомендация — воздержаться от плотных занятий во время жары», — цитирует тренера Daily Moscow.

При этом в спортзале летом можно заниматься и днем, если там исправно работает сплит-система и помещение хорошо охлаждается.