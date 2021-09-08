Тренер дал совет, как выбрать спортивную секцию для ребенка

Главный тренер сборной России по джиу-джитсу Георгий Куковеров дал совет по выбору спортивной секции для ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на квалификацию тренеров.

«Сейчас дети хотят быть сильными, так как среди сверстников есть конкурентная борьба», — рассказал Куковеров.

Также он отметил, что в джиу-джитсу не обязательно ставить спортивные цели. Им можно начать заниматься в любом возрасте.

«Так, ребенок может в любом возрасте начать заниматься джиу-джитсу, освоить определенные регламентированные техники и получить соответствующий пояс», — пояснил тренер.