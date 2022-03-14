Тренер Черышев оценил возможное развитие российского футбола в условиях ограничений

Футбольный тренер Дмитрий Черышев обсудил со «Спорт-Экспрессом» перспективы развития российского футбола в связи с исключением отечественных клубов и национальной сборной из международных соревнований.

«Думаю, у российского футбола есть возможности для развития в сложившейся ситуации», — цитирует Черышева «Газета.ru».

По его словам, отечественному футболу будет не хватать международных матчей и ажиотажа вокруг игр с большими командами из Европы. Другой минус — отсутствие матчей сборной.

«Думаю, у нас появится больше талантливых мальчишек, которые в будущем станут кандидатами в национальную сборную», — добавил собеседник издания.