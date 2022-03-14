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    14 марта 2022, 11:11

    Тренер Черышев оценил возможное развитие российского футбола в условиях ограничений

    Артур Блянихов

    Футбольный тренер Дмитрий Черышев обсудил со «Спорт-Экспрессом» перспективы развития российского футбола в связи с исключением отечественных клубов и национальной сборной из международных соревнований.

    «Думаю, у российского футбола есть возможности для развития в сложившейся ситуации», — цитирует Черышева «Газета.ru».

    По его словам, отечественному футболу будет не хватать международных матчей и ажиотажа вокруг игр с большими командами из Европы. Другой минус — отсутствие матчей сборной.

    «Думаю, у нас появится больше талантливых мальчишек, которые в будущем станут кандидатами в национальную сборную», — добавил собеседник издания.