Спорт 08 апреля 2024, 17:56 Тренер Черчесов заявил, что отказывается от работы за рубежом из-за желания быть полезным для России

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Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной РФ по футболу, рассказал, что ему направляют предложения о работе из-за границы. Слова наставника опубликовал «Матч ТВ».

«Из зарубежных клубов поступают звонки: „Надо пообщаться, надо прилететь“. Но хочется в это неспокойное время не где-то работать, а у себя в стране. И быть полезным своей стране», — высказался Черчесов.

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Известно, что сейчас он входит в круг претендентов на должность главного тренера сборной Азербайджана, добавил RT.