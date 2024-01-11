Спорт 11 января 2024, 15:33 Тренер Черчесов опроверг слухи о возвращении в «Спартак»

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Заслуженный тренер России Станислав Черчесов назвал слухами информацию о его возможном возвращении в футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщил сайт «Спорт-экспресс».

По словам тренера, его периодически упоминают в контексте красно-белых, поскольку сейчас он находится в свободном плавании, сообщил сайт «КП — Спорт».

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«Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в „Спартаке“ я ни с кем не общался», — отметил Черчесов.