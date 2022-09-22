Тренер Черчесов допустил возможность перезапуска карьеры Кокорина | 360°

Спорт 22 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Тренер Черчесов допустил возможность перезапуска карьеры Кокорина

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Тренер Станислав Черчесов считает, что Александр Кокорин, который считался одним из самых перспективных форвардов в российском футболе, может перезапустить свою спортивную карьеру. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным РИА ФАН, эксперт уточнил, что возраст футболиста еще вполне это позволяет. Также у Кокорина «отличная генетика», уверен тренер.

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«Какие он сам будет ставить цели, как акценты расставлять — так и получится. Желаю ему удачи», — заключил Черчесов.

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