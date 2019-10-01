Тренер чемпионки Сидоровой: «Когда рассказываю, как тренируемся, никто не верит!»

На чемпионате мира в Дохе 28-летняя россиянка Анжелика Сидорова взяла золото в прыжках с шестом. Тренер Светлана Абрамова рассказала «360», как ее подопечная добилась таких результатов и каковы дальнейшие планы спортсменки.

По словам Абрамовой, все тренировки были подстроены под Анжелику и ее особенности. Важную роль сыграла не плотность графика, а имевшиеся и реализованные в итоге ресурсы.

«Когда я начинаю рассказывать, как мы тренируемся, никто не верит! Потому что она выполнила норматив мастера спорта международного класса, тренируясь четыре раза в неделю всего. Сейчас мы в условиях Москвы тренируемся пять, очень редко — шесть раз в неделю. Пришли, поработали, улучшили качество — и отдыхать», — рассказала «360» тренер Сидоровой в аэропорту Домодедово, где встречали победительницу.

Успеха, подчеркнула Абрамова, можно достичь благодаря трудолюбию, терпению и мотивации. На победу она настраивает спортсменку по-разному.

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«В этот раз сказала, что горжусь ею и очень ее люблю. Я знала, что она прыгнет. Она была готова показать результат и сделала это», — заметила тренер.

Говоря о дальнейших планах, Абрамова упомянула подготовку к Олимпийским играм, пояснив, почему хотела бы победы для Анжелики.

«Чемпион мира рано или поздно становится экс-чемпионом. Олимпийский чемпион остается таковым навсегда. Хочется остаться в истории навсегда», — заключила Абрамова.