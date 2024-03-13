Спорт 13 марта 2024, 18:45 Тренер Бышовец не исключил, что владелец «Краснодара» Галицкий мог уволить Ивича на эмоциях после поражения

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ФК «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера. Нельзя исключать, что владелец клуба Сергей Галицкий принял такое решение на эмоциях после поражения команды, сообщил бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в беседе с RT.

«Иногда после сказанного нет дороги обратно. Мы не знаем истины, но можем предполагать. Не исключаю, что произошло и такое. Тому, что создал в России Галицкий, нет аналогов», — заявил Бышовец.

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Отмечается, что накануне футбольный клуб «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.