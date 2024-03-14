14 марта 2024, 18:30
Тренер Бородавко заявил, что лыжник Большунов не ведет счет победам
По словам тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко, Александр Большунов не ведет счет своим победам, он просто раз за разом их одерживает. Об этом он рассказал RT.
Тренер подчеркнул, что и на тренировках, и на соревнованиях лыжник решает те задачи, которые сам перед собой ставит. При этом он делает эту цель делом принципа.
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«Он вообще всегда живет здесь и сейчас, не слишком заглядывая в будущее. Так он ведет себя и на тренировках. Думаю, что и победам счет не ведет», — рассказал Бородавко.
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