Спорт 14 марта 2024, 18:30 Тренер Бородавко заявил, что лыжник Большунов не ведет счет победам

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По словам тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко, Александр Большунов не ведет счет своим победам, он просто раз за разом их одерживает. Об этом он рассказал RT.

Тренер подчеркнул, что и на тренировках, и на соревнованиях лыжник решает те задачи, которые сам перед собой ставит. При этом он делает эту цель делом принципа.

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«Он вообще всегда живет здесь и сейчас, не слишком заглядывая в будущее. Так он ведет себя и на тренировках. Думаю, что и победам счет не ведет», — рассказал Бородавко.

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