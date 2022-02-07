Тренер Бородавко рассказал, как акклиматизация влияет на спортсменов на Олимпиаде

Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко рассказал, как на результаты спортсменов влияет акклиматизация на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Наставника процитировал RT.

«Гонка закончилась, эмоции схлынули, впереди новые старты, идет подготовка к новым стартам. Александр (Большунов) планирует стартовать, как и говорили мы с ним: принимать решения непосредственно перед каждой гонкой», — поделился Бородавко.

Он назвал очень тяжелыми среднегорные условия пребывания. По его словам, состояние многих спортсменов как на качелях. Тренер подчеркнул, что именно акклиматизация больше всего сказывается на их подготовке. Он объяснил, что не все атлеты смогли приспособиться к условиям пребывания и к самим трассам.