Спорт 27 февраля 2023, 19:05 Тренер Бородавко назвал двух основных лидеров в лыжном спорте

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Россия и Норвегия являются бесспорными лидерами в лыжном спорте. Такое мнение высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с Sport24.

По его словам, между норвежскими и российскими спортсменами всегда была самая высокая конкуренция. Если в соревнованиях не принимает участие одна из этих стран-лидеров, то с большей долей вероятности победу одержит вторая.

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Как сообщил RT, российские лыжники отстранены от участия в ЧМ из-за ситуации на Украине.

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