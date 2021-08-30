Тренер «Бенфики» допустил возможный уход Винисиуса

Наставник португальской «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал слухи о возможном уходе из команды бомбардира Карлоса Винисиуса. Специалиста процитировала «Газета.ru».

Жезуш напомнил, что сейчас у клуба есть шесть нападающих, кто-то из них должен оставить команду. По его словам, «Бенфика» хочет расстаться с двумя форвардами. Однако это зависит от клубов, которые намерены подписать с ними контракт. Он добавил, что игроки останутся, если не поступит никаких предложений.

«Из шести нападающих, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Винисиус — удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», — объяснил Жезуш.