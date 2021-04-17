Тренер «Баварии» решил покинуть клуб

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик обратился к руководству футбольного клуба с просьбой досрочно прекратить действие его контракта, который истекает в 2023 году. Как сообщил Eurosport, свое заявление Флик сделал после победы своих подопечных над клубом «Вольфсбург» (3:2) в матче чемпионата Германии по футболу.

Флик заявил, что доработает с командой до конца сезона, после чего намерен уйти.

«Я сказал команде, что передал руководству клуба о своем желании расторгнуть контракт в конце сезона», — объявил тренер «Баварии».

Он не исключил, что может занять место тренера сборной страны Йоахима Лева. Флик пояснил, что пока не обсуждал этот вопрос с главой Германской футбольной ассоциации Оливером Бирхоффом.

Как отреагирует руководство клуба на заявление Флика, неясно. Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ранее настаивал, чтобы контракт действовал до конца.

Хансу-Дитеру Флику 56 лет. Под его руководством «Бавария» стала чемпионом Германии, выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и другие соревнования.

По итогам прошлого сезона Флик получил звание тренера года в Германии и по версии FIFA.