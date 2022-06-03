Тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуль прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер баскетбольного «Зенита», испанец Хавьер Паскуаль прокомментировал громкую победу над ЦСКА в рамках шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

«Считаю, что игрой в этом сезоне мы заслужили одержать еще одну победу. Это последняя игра сезона дома, и мы смогли одержать в ней победу и сравнять счет. Это фантастика! Идем к тому, чтобы победить в следующей игре», — сказал тренер.

Он рассказал, что после игры ему поступают звонки от других тренеров, в том числе из Европы, которые поздравляют команду с победой и называют ее «чем-то невероятным».

После этой игры счет в противостоянии сравнялся — 3:3. Матч между петербургской и московской командами закончился со счетом 82:63 в пользу «Зенита».