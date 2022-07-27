Тренер «Барселоны» Хави высказался о французском нападающем Усмане Дембеле

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави высказался об игре французского нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Футболисту удалось забить два мяча в ворота «Ювентуса». Таким образом сражение завершилось со счетом 2:2. По словам тренера, Дембеле является особенным игроком, который имеет большие перспективы.

«Конечно, ему стоит быть более стабильным и забивать больше голов. Но с этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен им и также считаю его очень преданным футболу», — заявил Хави.