02 мая 2023, 13:04
Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес: сейчас «Манчестер Сити» — это лучшая команда
На данный момент «Манчестер Сити» — это лучшая в мире команда. Об этом в разговоре с изданием Sport.Es заявил главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес.
По его словам, спортсмены в этой команде демонстрируют лучшее качество игры.
Реклама
«На мой взгляд, сейчас „Манчестер Сити“ — это лучшая команда. У них лучший тренер в мире и качество футбола. Нам стоит смотреть и заимствовать лучшее из их игры», — процитировал RT слова Хави.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 76 очков. На втором месте находится «Арсенал».
Футбол
Реклама
Реклама