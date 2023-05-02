Спорт 02 мая 2023, 13:04 Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес: сейчас «Манчестер Сити» — это лучшая команда

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На данный момент «Манчестер Сити» — это лучшая в мире команда. Об этом в разговоре с изданием Sport.Es заявил главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес.

По его словам, спортсмены в этой команде демонстрируют лучшее качество игры.

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«На мой взгляд, сейчас „Манчестер Сити“ — это лучшая команда. У них лучший тренер в мире и качество футбола. Нам стоит смотреть и заимствовать лучшее из их игры», — процитировал RT слова Хави.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 76 очков. На втором месте находится «Арсенал».