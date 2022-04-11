Тренер «Арсенала» резко ответил немецкому журналисту после матча со «Спартаком»

Немецкий журналист издания Kicker во время пресс-конференции назвал тульский «Арсенал» слабой командой. На его слова резко отреагировал главный тренер клуба Миодраг Божович. Об этом написала «Политика сегодня».

Божович порекомендовал журналисту «идти в Германию», а затем покинул пресс-конференцию.

В последней игре «Арсенал» уступил «Спартаку» со счетом 0:3 и спустился на последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата России.