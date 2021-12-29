Тренер «Арсенала» Миодраг Божович станет гражданином России

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил о своем желании получить российское гражданство. Об этом сообщили Inc News со ссылкой на Sport24.

«Постараюсь получить. Я на это настроен», — заявил предводитель клуба.

Божович начал свою карьеру в России в 2008 году. Он успел поработать в пермском «Амкаре», «Москве», «Динамо» и «Локомотиве», «Ростове», «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов».

Ранее «Арсенал» подписал контракт с защитником Данилом Степановым. Ранее футболист играл в составе клуба на правах аренды.