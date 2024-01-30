Спорт 30 января 2024, 18:20 Тренер «Арсенала» Артета опроверг информацию об уходе из клуба

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Главный тренер английского клуба «Арсенал» Микель Артета опроверг информацию об уходе из команды в конце сезона. Об этом сообщил сайт Sky Sports.

«Я понятия не имею, откуда пошла эта информация, но это наглая ложь. Меня очень расстраивают подобные слухи», — сказал тренер.

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Как сообщил RT, ранее в СМИ появилась информация о том, что Артета займет пост тренера в «Барселоне» и по этой причине покинет английский клуб летом 2024 года.