Спорт 17 января 2024, 18:26 Тренер Анчелотти назвал Зинедина Зидана самым сильным игроком, с которым работал

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Главный тренер испанского клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти назвал бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана самым сильным игроком из тех, с кем он когда-либо работал. Об этом сообщил сайтITASportPress.

Наставника всегда впечатляла игра футболиста на тренировках. Вместе они работали в туринском «Ювентусе» и провели два сезона — с 1999-го по 2001 годы, сообщил сайт kp.ru.

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Отмечается, что также Анчелотти и Зидан помогли «Реалу» выиграть Лигу чемпионов 2014 году.