Спорт 21 апреля 2023, 15:20 Тренер Аленичев раскритиковал игру легионеров «Спартака» Тренер Аленичев посоветовал отправить домой легионеров «Спартака»

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Матч «Спартак» — «Акрон» завершился со счетом 1:2. В связи с этим бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру иностранных футболистов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, легионеров стоит отправить на родину. Он подчеркнул, что иностранным спортсменам по уровню превосходили даже совсем юные футболисты из «Акрона», написала «Политика сегодня».

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«Дуарте купили за 4,5 миллиона евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет», — заявил Аленичев.