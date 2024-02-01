Спорт 01 февраля 2024, 16:43 Тренер Абашкин заявил, что в современном теннисе существует огромная конкуренция

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Среди современных теннисистов существует огромная конкуренция. Первая двадцатка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов способна бороться за высокие места друг с другом. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный тренер России Анатолий Абашкин.

Он добавил, что хорошие игроки могут навязывать серьезную борьбу общепризнанным лидерам.

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«Тот же Янник Синнер, который долгое время входил в топ, никак не мог пробить потолок и показать действительно большой результат. И вот сейчас можно говорить, что он точно закрепится в пятерке мирового рейтинга», — сказал Абашкин.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — 2024. Их матч длился три часа 44 минуты.