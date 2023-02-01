Спорт 01 февраля 2023, 13:17 Трехкратный призер Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев умер в 86 лет

Читать 360tv в

Ватерполист Виктор Агеев, который завоевал несколько медалей на Олимпийских играх, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом ИА Nation News сообщили в Федерации водного поло РФ.

Причина смерти спортсмена не уточняется, родным и близким выразили соболезнования в связи с кончиной Виктора Агеева. Советский ватерполист завоевал бронзу на Олимпиадах в 1956 и 1964 году. В 1960 году стал серебряным призером.