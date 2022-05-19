Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк вновь занял пост главы ФХР

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк вновь занял пост главы Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщил ТАСС.

Данный пост мужчина занял уже в четвертый раз. Переизбрание произошло 19 мая во время отчетно-выборной конференции организации. При этом спортсмен являлся единственным кандидатом на данную должность.

На пост Третьяк вступил в 2006 году. До него эту должность занимали Игорь Тузик, Александр Стеблин, Юрий Королев, Валентин Сыч, Владимир Петров и Владимир Леонов, передало РИА ФАН.