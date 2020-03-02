Трех российских теннисистов впервые включили в топ-15 АТР

Среди лучших спортсменов по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) оказались три россиянина. Один из них вошел в первую пятерку, а два других замкнули рейтинг.

АТР представила топ-15 лучших теннисистов, отдав первое место сербу Новаку Джоковичу, сообщило издание «Спорт-Экспресс». Следом за ним идут Рафаэль Надаль из Испании и австриец Доминик Тим.

Россиянин Даниил Медведев не сдал позиции и сохранил пятое место рейтинга. На 14-й строке — наш соотечественник Андрей Рублев. Замкнул список Карен Хачанов, который улучшил свой результат на две позиции.

В рейтинг АТР впервые попали сразу три спортсмена из РФ.

В конце февраля о завершении спортивной карьеры заявила теннисистка Мария Шарапова, которая посвятила большому спорту большую часть своей жизни.

Фанаты надеются, что Шарапова найдет себя как тренер или откроет сеть теннисных школ. Возможно, спортсменка займется благотворительностью. Почти 10 лет она была послом доброй воли Программы развития ООН. Фонд, который основала россиянка, оказывает поддержку пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС районам.