Трех футболистов из «Спартака» пригласили в молодежную сборную на предстоящие матчи

В молодежную сборную России по футболу вызвали трех игроков из московского «Спартака». Среди счастливчиков оказались Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Руслан Литвинов. Об этом рассказал сайт «Политика сегодня».

Примечательно, что столичный клуб получил наибольшее представительство в национальной команде. Весь список заявленных игроков в сборную был опубликован пресс-службой РФС на официальном сайте.

Напомним, первые матчи российская команда сыграет с Испанией и Мальтой. Наблюдать за игрой болельщики смогут 3 и 7 сентября соответственно.