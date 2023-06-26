Спорт 26 июня 2023, 21:20 Требования по допуску российских теннисистов на Уимблдон ужесточили Организаторы Уимблдона ужесточили требования по допуску теннисистов из России и Белоруссии John Fornander / Unsplash

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Организаторы Уимблдонского турнира ужесточили правила для участия российских и белорусских теннисистов, сообщило издание «Би-Би-Си». Ранее спортсменов обещали допустить до соревнований в нейтральном статусе при выполнении «определенных условий».

Авторы статьи отметили, что изменения претерпели формулировки в так называемой декларации о нейтралитете — именно этот документ обязывали подписывать россиян и белорусов. По данным издания, теперь спортсменов обяжут доказать, что они не связаны контрактами с компаниями из ограничительных списков, а также компаниями, которыми управляют люди под санкциями. На введении подобных мер настояли члены британского правительства, уточнили журналисты.

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Уимблдонский турнир организовывает Ассоциация лаун-тенниса (LTA). В конце марта она сообщила, что допустит к участию игроков из России и Белоруссии. Чтобы побороться за престижный трофей, спортсменам необходимо подписать «декларацию о нейтралитете». Представители LTA подчеркнули, что решили пропустить россиян и белорусов из-за страха оказаться под санкциями.