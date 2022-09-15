УАФ полезла в политику вместо того, чтобы развивать футбол | 360°

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УАФ полезла в политику вместо того, чтобы развивать футбол

Глава комитета Госдумы Свищев: пусть УАФ лучше развивает футбол и не лезет в политику

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Украина попросила Международную федерацию футбола (FIFA) и UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) отстранить российскую сборную по футболу от отбора на Евро-2024. Заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко прокомментировал «360» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Украинцы по всем видам спорта закидывают международные спортивные организации обращениями, чтобы нас отстранили от тех или иных турниров. Это происходит от беспомощности и злости. Вместо того, чтобы искать пути сближения и сглаживания конфликта, наши соседи пытаются порвать все возможные пути налаживания взаимоотношений», — заметил депутат.

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Украина, подчеркнул парламентарий, сейчас должна думать о другом: как ей самой пройти отбор на Евро-2024.

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«На Украине не так все идеально с развитием футбола. Я бы посоветовал УАФ сконцентрироваться на этом. А не уставить истерики по поводу участия в отборе российской команды. Это непрофессионально и не по-спортивному. Пусть занимаются спортом и не лезут в политику», — сказал Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что представители Украины ставят FIFA и UEFA в очень неловкое положение.

«Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций прекрасно понимают, что Россия должна участвовать в спортивной жизни наряду с другими странами. Не надо спортсменам вмешиваться в политику, это до добра не доводит», — резюмировал председатель комитета Госдумы.

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