Травмированный Черышев не примет участия в матчах сборной с Бельгией и Сан-Марино

Уточняется, что у 28-летнего полузащитника травма задней поверхности бедра. Он получил ее во время матча «Валенсия» — «Лилль». Футболист пройдет курс консервативной терапии в расположении своего клуба.

16 ноября в Санкт-Петербурге состоится встреча россиян с бельгийцами, а 19 ноября они сыграют на выезде со сборной Сан-Марино.