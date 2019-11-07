Травмированный Черышев не примет участия в матчах сборной с Бельгией и Сан-Марино
Хавбеку национальной сборной по футболу Денису Черышеву из-за травмы придется пропустить матч с бельгийцами и командой Сан-Марино, которые состоятся в рамках отборочного тура к Евро-2020. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу российской сборной.
Уточняется, что у 28-летнего полузащитника травма задней поверхности бедра. Он получил ее во время матча «Валенсия» — «Лилль». Футболист пройдет курс консервативной терапии в расположении своего клуба.
16 ноября в Санкт-Петербурге состоится встреча россиян с бельгийцами, а 19 ноября они сыграют на выезде со сборной Сан-Марино.