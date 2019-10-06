  • Травмированного Смолова в сборной России заменит Александр Соболев

    06 октября 2019, 20:49

    Анатолий Минкин

    Получивший травмы голеностопа и бедра нападающий «Локомотива» Федор Смолов не сможет выступить в составе сборной России на ближайших играх. Для его замены из самарских «Крыльев Советов» вызвали футболиста Александра Соболева. Как сообщается на официальном сайте команды, он займется подготовкой к матчам отборочного турнира чемпионаты Европы 2020 года против Шотландии и Кипра.
    Травмированного Смолова в сборной России заменит Александр Соболев

    Это первый вызов Соболева в сборную России за его карьеру. Перед началом сезона Российской Премьер-лиги он вернулся в родную команду после аренды в красноярский «Енисей».

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    За 12 туров чемпионата России Соболев показал лучший результате по количеству забитых голов. На его счету 10 результативных попаданий и признание за ним статуса лучшего бомбардира первенства на данный момент.

    Футболисты сборной России приедут на базу в Новогорске 6 октября. Уже в четверг им предстоит выйти на поле «Лужников» против сборной Шотландии, а в воскресенье провести выездной матч со сборной Кипра.

    После шести туров квалификации к Евро-2020 российская сборная занимает второе место в своей группе. На первом месте с 18-ю очками расположилась сборная Бельгии.

    Федору Смолову на играх за последнюю неделю очень не повезло. Во вторник он повредил голеностоп на игре Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». В воскресной игре Российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» он повредил бедро. Однако если первый матч «Локомотив» проиграл со счетом 0:2, то во втором он оставил победу за собой со счетом 2:1.