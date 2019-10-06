Травмированного Смолова в сборной России заменит Александр Соболев

Это первый вызов Соболева в сборную России за его карьеру. Перед началом сезона Российской Премьер-лиги он вернулся в родную команду после аренды в красноярский «Енисей».

Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 Подробнее

За 12 туров чемпионата России Соболев показал лучший результате по количеству забитых голов. На его счету 10 результативных попаданий и признание за ним статуса лучшего бомбардира первенства на данный момент.

Футболисты сборной России приедут на базу в Новогорске 6 октября. Уже в четверг им предстоит выйти на поле «Лужников» против сборной Шотландии, а в воскресенье провести выездной матч со сборной Кипра.

После шести туров квалификации к Евро-2020 российская сборная занимает второе место в своей группе. На первом месте с 18-ю очками расположилась сборная Бельгии.

Федору Смолову на играх за последнюю неделю очень не повезло. Во вторник он повредил голеностоп на игре Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». В воскресной игре Российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» он повредил бедро. Однако если первый матч «Локомотив» проиграл со счетом 0:2, то во втором он оставил победу за собой со счетом 2:1.