Спорт 19 февраля 2023, 00:38 Травмированного футболиста «Челси» унесли с матча АПЛ на носилках Футболиста «Челси» Аспиликуэта унесли с поля на носилках после травмы в матче АПЛ Twitter

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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта получил травму в домашнем матче 24-го тура английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Футболиста вынесли с поля на носилках в кислородной маске.

На 74-й минуте встречи нападающий гостей Секу Мара решил пробить «ножницами» в штрафной «Челси», но попал по голове Аспиликуэте. После этого спортсмен упал на газон.

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Медики оказывали помощь испанцу на протяжении 10 минут, а затем унесли его на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас. При этом Аспиликуэта был в кислородной маске. Подробностей о серьезности его травмы пока нет. В текущем сезоне Аспиликуэта участвовал в 26 матчах.

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«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1. Англичане занимают в таблице АПЛ 10 место.

Ранее во время чемпионата Испании по футболу в матче с «Севильей» травму получил полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс. Врачи диагностировали у него растяжение лодыжки II степени. Теперь футболист пропустит от двух до трех недель тренировок.