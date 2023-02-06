Спорт 06 февраля 2023, 15:16 Травма выбила полузащитника «Барселоны» Бускетса из игры на три недели

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Чемпионат Испании по футболу проходит не без травм, в матче с «Севильей» пострадал полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс. Об этом сообщил RT со ссылкой на AS.

Спортсмен будет вынужден пропустить от двух до трех недель тренировок из-за травмы. Врачи подозревают у него растяжение лодыжки II степени.

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Напомним, Серхио Бускет выступает за ФК «Барселона» 15 лет. Он сыграл в составе команды 696 матчей. Контракт спортсмена истекает летом этого года.

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