06 февраля 2023, 15:16
Травма выбила полузащитника «Барселоны» Бускетса из игры на три недели
Чемпионат Испании по футболу проходит не без травм, в матче с «Севильей» пострадал полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс. Об этом сообщил RT со ссылкой на AS.
Спортсмен будет вынужден пропустить от двух до трех недель тренировок из-за травмы. Врачи подозревают у него растяжение лодыжки II степени.
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Напомним, Серхио Бускет выступает за ФК «Барселона» 15 лет. Он сыграл в составе команды 696 матчей. Контракт спортсмена истекает летом этого года.
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