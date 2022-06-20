Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях

Трансгендерные спортсмены, перешедшие в другой пол после 12 лет, не имеют права участвовать в международных турнирах под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Это решение члены конгресса FINA приняли на очередном заседании в Будапеште, сообщила пресс-служба федерации.

Спортсменки-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр, сообщил RT.

Таким образом, участие в соревнованиях примут лишь те спортсменки, которые не прошли любую часть периода полового созревания как мужчина.

Также федерация сообщила о начале разработки открытой категории для выступления на соревнованиях под эгидой организации.

Ранее депутат Журова предложила сделать отдельную категорию соревнований для трансгендеров.