Фигуристы-трансгендеры вряд ли появятся среди российских спортсменов. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Трансгендерам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию. Как напомнил Горшков, такое решение Международный союз конькобежцев (ISU) принял на основании заключения Международного олимпийского комитета.

«Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Надо посмотреть, что будет происходить. Но у себя в стране мы такого, естественно, делать не будем. Я плохо себе представляю, как это будет выглядеть. Не уверен, что это вообще будет происходить, будут ли такие случаи. Поживем — увидим», — сказал президент федерации в эфире «Радио 1».

Правила участия трансгендеров в соревнованиях опубликовали на прошлой неделе. Теперь сменившие пол спортсмены смогут соревноваться в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Для перехода в мужскую категорию нужно просто подать заявление. Чтобы попасть в женскую категорию, нужно сдать анализы на уровень тестостерона. Причем после начала гормональной терапии трансгендеры не смогут вернуться в женскую группу.