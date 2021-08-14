Трансгендерам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию

Трансгендеры смогут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию. Причем для перехода в мужскую категорию нет особых требований.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

Для перехода в мужскую категорию нужно просто подать заявление. Перейти в женскую немного сложнее. Для этого нужно доказать, что уровень тестостерона не превышает допустимый уровень перед соревнованиями и после на протяжении соревнований.

При этом трансгендерные мужчины после начала гормональной терапии вернуться в прежнюю категорию не смогут. Трансгендерные женщины будут иметь такое право в течение четырех лет после своего первого выступления.

Пока информации о фигуристах, которые совершили трансгендерный переход, нет.

Ранее член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что для трансперсон нужно ввести отдельные соревнования. По его словам, существует женский спорт и существует мужской. Появление трансгендеров в спортивных соревнованиях, считает Свищев, выглядит иронично.