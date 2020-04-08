Transfermarkt снизил стоимость футболистов из-за коронавируса. Дзюба подешевел на 3 млн евро

Футболисты резко подешевели из-за ситуации с коронавирусом. Не обошлось без потерь и в российской лиге — Дзюба потерял в цене три миллиона евро и больше не входит в топ-10 дорогих игроков РПЛ.

Портал Transfermarkt внепланово обновил стоимость футболистов, которая из-за коронавируса и экономического кризиса снизилась. В среднем игроки потеряли 20%. Резкое удешевление обошло только молодых футболистов, которые родились в 1998 году и позже.

Согласно новым оценкам, Артем Дзюба подешевел на три миллиона евро, его стоимость теперь составляет 13 миллионов. Но это далеко не самое заметное падение. Самый дорогой игрок РПЛ, футболист «Зенита» Малком, упал в цене на 7,5 миллиона евро.

Среди подешевевших игроков, кроме того, защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник армейцев Никола Влашич, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Среди мировых звезд ситуация еще печальнее. Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг потерял в цене 32 миллиона евро, нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 28 миллионов, его одноклубник Антуан Гризманн — 24 миллиона.