Транс-серфингист выиграл женский чемпионат в Австралии

Серфингистка Саша Джейн Лоуэрсон, которая еще пару лет назад была мужчиной Райаном Эганом, победила на женских соревнованиях по серфингу в рамках чемпионата Западной Австралии. Об успехах транс-серфингистки рассказало издание Newsweek.

Лоуэрсон 44 года, из которых 42 она провела в теле мужчины. Теперь ей нет конкуренции среди женщин. На этой неделе Саша Джейн заняла первое место на женских соревнованиях по серфингу чемпионата Западной Австралии.

«Стать первой трансгендерной женщиной, соревнующейся в серфинге, в эмоциональном плане было нелегко. Но количество поддержки, которую мне оказали, было феноменальным», — сказала Лоуэрсон после победы.

Лоуэрсон раньше побеждала и мужчин, когда еще сама была Райаном Эганом. В 2019 году он победил на мужском турнире в Западной Австралии, но спустя пару лет титул перешел к женщине.

Лоуэрсон рассказывала, что занимается серфингом с детства. Еще будучи мальчиком, была хорошим серфером и среди юниоров, но уже с 14 лет начала соревноваться со взрослыми мужчинами и побеждать их.