Спорт 19 марта 2024, 09:10 «Трактор» снова обыграл «Динамо» в матче второго раунда плей-офф КХЛ «Трактор» обыграл московское «Динамо» в овертайме второго матча плей-офф КХЛ РИА «Новости»

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Челябинский «Трактор» одержал победу во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина над столичным «Динамо». Встреча прошла в Москве и завершилась овертаймом.

Победу одержали гости со счетом 5:4. В составе «Трактора» шайбы забросили Максим Шабанов на 11-й минуте встречи, Виктор Антипин, Джек Родуолд, Антон Бурдасов и Владимир Жарков. В «Динамо» отличились Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, который оформил дубль.

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Челябинцы ведут в серии. Они одержали две победы из четырех. В следующий раз «Трактор» примет на своей площадке «Динамо». Встреча пройдет 20 марта.

По результатам регулярного чемпионата «Динамо» закрепился на первой строчке турнирной таблицы КХЛ, завоевав Кубок континента. А челябинцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции.

В начале марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча состоялась на льду «Арены 2000». Хозяева обошли действующего победителя турнира со счетом 6:3. «Локомотив» вышел в четвертьфинал, а ЦСКА вылетел из Кубка Гагарина.