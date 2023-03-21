Спорт 21 марта 2023, 15:22 Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдет на петербургской «Газпром Арене»

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Сборные России и Ирака по футболу проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Отмечается, что изначально игру планировалось провести в Сочи на стадионе «Фишт», однако иракская сторона осталась недовольна состоянием газона в спорткомплексе.

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Матч между Россией и Ираком состоится уже в это воскресенье, в четверг национальная сборная сыграет с Ираном.

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