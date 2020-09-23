Товарищеский матч России и Швеции перенесли в Москву

Игра пройдет 8 октября. Начало — в 19:30 по московскому времени. Место проведения матча будет объявлено позднее, написала НСН. На данный момент планируется, что игра пройдет без зрителей.

Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) уговорил шведских коллег перенести матч в Москву. Подчеркивается, что у них было желание играть на нейтральном поле.

Изначально планировалось, что игра пройдет 28 марта, но в связи с пандемией коронавируса встречу перенесли на 8 октября.

Этот матч станет подготовкой перед игрой третьего тура Лиги наций против команды Турции, которая состоится 11 октября на стадионе «Динамо».

Пока команда Станислава Черчесова в этом турнире очков не потеряла, обыграв со счетом 3:1 Сербию и 3:2 Венгрию.