Товарищеский матч России и Швеции перенесли в Москву
Товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу должен был состояться 8 октября в Сольне на «Френдс Арене». Но, как сообщил сайт «Спорт-Экспресс», встреча в итоге пройдет в Москве.
Игра пройдет 8 октября. Начало — в 19:30 по московскому времени. Место проведения матча будет объявлено позднее, написала НСН. На данный момент планируется, что игра пройдет без зрителей.
Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) уговорил шведских коллег перенести матч в Москву. Подчеркивается, что у них было желание играть на нейтральном поле.
Изначально планировалось, что игра пройдет 28 марта, но в связи с пандемией коронавируса встречу перенесли на 8 октября.
Этот матч станет подготовкой перед игрой третьего тура Лиги наций против команды Турции, которая состоится 11 октября на стадионе «Динамо».
Пока команда Станислава Черчесова в этом турнире очков не потеряла, обыграв со счетом 3:1 Сербию и 3:2 Венгрию.