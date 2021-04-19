«Тоттенхэм» остался без главного тренера Моуринью

Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера. Вместе с ним команду покинул и его тренерский штаб, сообщили на сайте клуба.

Моуринью начал тренировать английский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Он сменил на посту Маурисио Почеттино, которого отстранили от работы из-за неудачного начала сезона. «Тоттенхэм» заключил контракт с Моуринью до 2023 года.

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви назвал Моуринью настоящим профессионалом, отметив, что он показал потрясающую устойчивость на фоне пандемии. Он был с клубом в один из самых трудных периодов, подчеркнул Леви. Президент клуба признался, что наслаждался работой с Моуринью и сожалеет, что все сложилось не так, как им хотелось.

Ранее стало известно о намерении главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика покинуть клуб до истечения его контракта, который был подписан до 2023 года. Флик рассказал, что уведомил руководство «Баварии» о своем желании расторгнуть договор в конце нынешнего сезона.