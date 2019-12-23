«Тоттенхэм» намерен оспорить удаление Сон Хын Мина
Лондонский «Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку бомбардира Сон Хын Мина, которую тот получил в матче с «Челси». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, форварда удалили на 62-й минуте. Упав, он ударил ногой в корпус защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Главный судья мачта выписал южнокорейскому футболисту красную карточку. Перед этим он запросил информацию у VAR-ассистента (видеопомощь). Отмечается, что нападающий может пропустить следующие три матча.