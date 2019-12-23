«Тоттенхэм» намерен оспорить удаление Сон Хын Мина

По данным издания, форварда удалили на 62-й минуте. Упав, он ударил ногой в корпус защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Главный судья мачта выписал южнокорейскому футболисту красную карточку. Перед этим он запросил информацию у VAR-ассистента (видеопомощь). Отмечается, что нападающий может пропустить следующие три матча.