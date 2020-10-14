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    14 октября 2020, 21:20

    Тотьмянина покинула «Ледниковый период»

    Дарья Морозова

    Фигуристка Татьяна Тотьмянина рассказала, что вынуждена покинуть шоу «Ледниковый период» из-за травмы. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Instagram.
    Тотьмянина покинула «Ледниковый период»

    Спортсменка уточнила, что после длительного перерыва несколько потеряла форму. Из-за этого спустя две программы она снова выбыла из строя.

    «При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма», — пожаловалась Тотьмянина.

    Фигуристка заключила, что жизнь продолжается и ей хочется поскорее снова вернуться к тренировкам.

    «Спасибо за абсолютную поддержку Илье Авербуху, Александру Файфману и Екатерине Цанава!» — написала она.

    Ранее стало известно, что Ольга Бузова сделает хирургическую операцию ради участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

    По информации журналистов, девушка страдает от деформации стопы из-за того, что часто носит обувь на каблуках. Постоянная нагрузка на большой палец провоцирует появление нароста с внешней стороны стопы. Его необходимо удалять путем операции.