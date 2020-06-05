Тотьмянина и Ягудин вспомнили страшную трагедию 2004 года

16 лет назад на соревнованиях Гран-при Skate America в американском Питтсбурге пара Тотьмянина и Маринин являлись фаворитами. Однако произошел страшный случай — спортсменка упала головой вниз на лед во время поддержки.

Как говорит фигуристка, первые 15 минут после падения она совершенно не помнит — «была в отключке».

«Мне было легче вернуться на лед, потому что я ничего не помню. Ну упала, больно. Сознание включилось утром, когда увидела себя в зеркале, — все лицо в синяках», - поделилась Тотьмянина.

Спустя несколько недель, она вернулась к тренировкам. Такая сила воли и желание победы привело пару к золотым медалям на разных чемпионатах.

Алексей Ягудин, муж спортсменки, до сих пор с ужасом вспоминает этот случай, так как видел все своими глазами.

«То падение в 2004-м было самое страшное падение, которое я видел в жизни и в фигурном катании», — приводит слова фигуриста «Царьград».