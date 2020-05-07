Топ-9 спортивных лиц Нью-Йорка дополнил хоккеист сборной России

По информации американского издания, Панарину удалось обойти шведского хоккейного вратаря и игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Свою позицию он получил благодаря прекрасному дебюту в текущем сезоне.

Первое место в списке досталось американскому профессиональному бейсболисту Аарону Джаджу.