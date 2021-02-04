Топ-5 упражнений для похудения к весне. Советы фитнес-тренера

Быстро привести себя в форму после зимы можно даже в домашних условиях. Об этом «360» рассказал фитнес-тренер Никита Воробьев. Главное — помнить о дефиците калорий.

Желаемого эффекта нужно добиваться не только тренировками, но и соблюдая культуру питания. Например, для красивого живота недостаточно просто качать пресс.

«Только тренировочный процесс мало что даст. Многие про это забывают и ставят на последнее место», — заметил Воробьев.

В рационе должны присутствовать углеводы, на втором месте идут белки, на третьем — жиры. Тренер посоветовал иногда менять их соотношение.

Главное — держать дефицит калорий. В зависимости от веса и роста Никита Воробьев фитнес-тренер.

Для разгона обмена веществ и запуска процесса жиросжигания достаточно будет дефицита в 500 калорий, потом его можно увеличить до 800-1000. Все зависит от того, насколько эффективно идет процесс потери веса.

Добавлять физическую нагрузку тоже стоит с учетом готовности к ней организма. Если человек ни разу не занимался, Воробьев посоветовал начинать с 15-20 минут домашних занятий и увеличивать время до часу-полутора.

«Можно добавлять больше подходов и повторений», — подчеркнул тренер. Делать это стоит, когда организм окрепнет.

В ТОП-5 эффективных упражнений Воробьев включил классические отжимания и обратные — от стула или дивана, планку, скручивания лежа на полу и махи руками в сторону с отягощением. Для последнего упражнения достаточно взять две бутылки с водой по 1,5-2 литра.

Дома, подчеркнул специалист, работа больше идет со своим весом, без специфического инвентаря. И упражнения как для мужчин, так и для женщин будут одинаковыми.

Если же человек собрался идти в зал, то там новичкам необходимо заниматься с тренером. Такой подход гарантирует отсутствие травм и перегрузок.

Тем, кто не склонен придерживаться диет и не любит тренировки, тоже можно похудеть. Избавиться от лишних килограммов помогут хороший сон, прогулки пешком, отказ от сахара и жареного мяса.