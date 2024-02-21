21 февраля 2024, 13:24
Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии»
Немец Томас Тухель уйдет с поста главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария» после завершения текущего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«ФК „Бавария“ и главный тренер Томас Тухель совместно решили прекратить свои рабочие отношения, которые первоначально планировалось продлить до 30 июня 2025 года», — говорится в сообщении.
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В итоге Тухель покинет пост 30 июня 2024 года. На сайте отметили, что решение стало итогом «конструктивной дискуссии» между главным тренером и генеральным директором Яном-Кристианом Дризеном. Клуб процитировал Дризена, подтвердившего, что рабочие отношения с Тухелем прекратятся «по взаимному согласию».
«Наша цель — развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезоне 2024-2025 года», — рассказал гендиректор «Баварии».
Томас Тухель заверил, что до конца сезона продолжит делать все возможное, чтобы команда «добилась максимального успеха».
Тухель занимал пост главного тренера с марта 2023 года.
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