Спорт 21 февраля 2024, 13:24 Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии» David Inderlied/dpa/globallookpress

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Немец Томас Тухель уйдет с поста главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария» после завершения текущего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«ФК „Бавария“ и главный тренер Томас Тухель совместно решили прекратить свои рабочие отношения, которые первоначально планировалось продлить до 30 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

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В итоге Тухель покинет пост 30 июня 2024 года. На сайте отметили, что решение стало итогом «конструктивной дискуссии» между главным тренером и генеральным директором Яном-Кристианом Дризеном. Клуб процитировал Дризена, подтвердившего, что рабочие отношения с Тухелем прекратятся «по взаимному согласию».

«Наша цель — развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезоне 2024-2025 года», — рассказал гендиректор «Баварии».

Томас Тухель заверил, что до конца сезона продолжит делать все возможное, чтобы команда «добилась максимального успеха».

Тухель занимал пост главного тренера с марта 2023 года.